Le PSG et le Barça se disputent une pépite allemande

Les tensions entre le PSG et le Barça s'étendent sur un nouveau terrain. Les deux clubs se disputent une jeune pépite allemande, bataille à venir.

Depuis à peu près une dizaine d'années, une nouvelle rivalité a émergé en Europe. D'un côté, le PSG, nouveau riche sous l'égide du Qatar qui rêve de Ligue des Champions. De l'autre, le Barça, nouvelle superstar européenne au tournant des années 2010. Depuis les premiers affrontements en Ligue des Champions, un lien s'est créé entre les deux clubs. Une opposition purement sportive d'abord, puis bien plus large ensuite avec, en point d'orgue, les transferts de Neymar et Lionel Messi de la Catalogne vers Paris. C'est désormais un nouveau pan de rivalité qui s'est ouvert : la bataille pour une jeune pépite allemande.

Le PSG vs le Barça, mais pas que

Affilié au légendaire club de Hambourg, actuellement en deuxième division allemande, le jeune Saido Balde n'a que 14 ans mais il attire déjà les convoitises de nombreuses grandes écuries européennes. Selon le journal allemand Bild, le Barça aurait entamé le flirt avec le jeune attaquant et compte l'inviter dans leur célèbre académie de la Masia. Le Barça n'est cependant pas seul dans la course et doit se farcir une sacrée concurrence européenne : le Borussia Dortmund, Benfica et surtout le PSG, son nouveau grand ennemi.



Selon la réglementation FIFA, la promesse allemande ne peut toutefois pas quitter son club avant ses 15 ans et les amateurs devront encore attendre. Cela tombe bien, le jeune ailier est né en juin, soit l'exact moment du début de mercato d'été. Saido Balde est lié aux Rothosen jusqu'en 2024 et pourrait continuer sa progression en Allemagne puisque Bild précise que des négociations sont attendues à la fin mars pour une prolongation. Actif en Bundesliga B-Junior, l'ailier droit a inscrit 3 buts et délivré 4 assists en 16 rencontres avec Hambourg cette saison.