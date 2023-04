Le PSG entre dans la danse pour Bellingham

À la recherche d'un milieu de terrain de top niveau pour la saison prochaine, le PSG est entré dans la danse pour s'offrir Jude Bellingham.

Après Erling Haaland la saison dernière, c'est un nouveau joueur de Dortmund qui attisera toutes les convoitises sur le marché des transferts cet été. Il est milieu de terrain, il est Anglais et tout le monde le connaît : qui s'offrira le talentueux Jude Bellingham? Selon Gianluca Di Marzio, des contacts auraient été pris ces derniers jours entre l'entourage de Jude Bellingham et le PSG pour sonder les possibilités d'un transfert du milieu anglais vers le club parisien.

Le PSG face à une concurrence certaine

Auteur de 10 buts et 7 assists cette saison en 36 matchs avec le BVB, Bellingham devra encore augmenter son ratio de statistiques pour franchir le dernier cap qu'il lui reste pour être définitivement considéré comme dans le top mondial à son poste. Mais ses contributions sont déjà impressionnantes pour un milieu relayeur.



L'intérêt du club parisien ne date pas d'hier mais ne s'était pas encore matériellement manifesté. Lors de la Coupe du Monde qatarie cet hiver, Nasser al-Khelaïfi avait toutefois déjà loué les qualités du milieu de terrain anglais et fait un appel du pied : « Bellingham est un joueur incroyable. Pour être honnête, l'Angleterre a de la chance de l'avoir, c'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Tout le monde le veut. Il est dans son club et je le respecte : si nous voulons lui parler, nous devrons d'abord parler au Borussia Dortmund. »



Le PSG ne sera toutefois évidemment pas seul sur le coup et fera face à une solide concurrence dont plusieurs écuries de Premier League et le Real Madrid, qui part toujours favori pour l'instant. Mais les Parisiens seraient déterminés et prêts à insister pour s'offrir un élément probant pour renforcer un effectif en cruel manque de qualité et de profondeur.