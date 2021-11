Le PSG enrage dans les dossiers Messi et Paredes

Entre le PSG et la sélection argentine, les relations risquent de se tendre chaque jour un peu plus. Avec déjà Angel Di Maria et Leandro Paredes dans l’effectif, le club parisien a ajouté un nouvel international albiceleste à son effectif, et pas des moindres : Lionel Messi.

Les différentes trêves internationales depuis le début de la saison n’ont pas vraiment permis aux deux parties d’être sur la même longueur d’ondes. Fraîchement arrivé à Paris, Messi avait malgré tout rejoint l’Argentine pour la trêve de septembre, bien qu’il soit à court de rythme. La parenthèse de novembre ne va pas arranger les relations entre l’AFA et le PSG, à en croire le Parisien.





Un choc Argentine - Brésil





Touché aux ischio-jambiers et ressentant des douleurs au genou, Lionel Messi est absent depuis maintenant trois matches. Pourtant, le sextuple Ballon d’Or a bien été convoqué par Luis Scaloni pour le rassemblement argentin de novembre. Même chose par Paredes, pourtant absent depuis des semaines et qui vient à peine de reprendre la course.

Une décision qui a eu le don de mettre sur les nerfs la direction du PSG, qui a ben été obligé de laisser partir ses joueurs comme le veut la FIFA mais qui a tenté par tous les moyens d’empêcher ce voyage de 13h d’avion.





« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, a déclaré Leonardo, dans des propos rapportés par Le Parisien. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa. »





La FIFA a bien été saisie, sans que ça n’aille plus loin. Avec des matches contre l’Uruguay mais surtout le Brésil, l’Argentine va tout faire pour que Messi et Paredes soient remis sur pied.

A Paris, on prie pour ne pas recevoir de mauvaises nouvelles alors que se profile un choc contre Manchester City, fin novembre en Ligue des Champions…