Le PSG en perte de vitesse dans le dossier Yoro

Le Real Madrid semble progresser dans sa tentative de recruter Leny Yoro, alors qu'il négocie avec Lille la signature de l'enfant prodige français.

Les Blancos semblent avoir obtenu le feu vert du joueur, ce qui les place en pole position pour obtenir sa signature.

Le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester United sont tous prêts à surenchérir pour Yoro, mais le joueur est prêt à attendre que les Blancs négocient avec Lille. Le problème, c'est que le Real Madrid a fixé un plafond de 40 millions d'euros pour conclure la transaction, alors que les Dogues demandent 60 millions d'euros.

Cependant, Matteo Moretto a révélé à Football España que Lille avait commencé à réduire ses exigences à environ 50 millions d'euros. Le Real Madrid doit encore discuter des chiffres avec Lille et il n'est pas certain qu'ils parviennent à un montant acceptable pour Lille. Moretto a décrit l'affaire comme une partie d'échecs.

Il est certain que si Lille est prêt à parier sur le fait que le Real Madrid paye trop cher ou que Yoro accepte une autre porte de sortie dans les derniers instants de la fenêtre de transfert, cela pourrait valoir 10 millions d'euros ou plus pour eux. Cependant, le risque est de perdre Yoro gratuitement, de l'avoir pour une saison alors qu'il souhaite partir, ce qui n'aurait que peu d'avantages pour toutes les parties impliquées. Les départs imminents de Nacho Fernandez et de Rafa Marin devraient également inciter le Real Madrid à entamer des négociations.