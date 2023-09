Le PSG en a déjà marre d’Ousmane Dembélé !

A peine arrivée, l’international tricolore Ousmane Dembélé se trouverait déjà en instance de départ à Paris.

Alors qu’ils avaient fait des pieds et des mains pour l’arracher au FC Barcelone durant le précédent mercato, les dirigeants du PSG seraient prêts à écouter les offres pour Ousmane Dembélé en janvier prochain. C’est du moins ce qui laissent croire les bruits émanant d’Angleterre.

Dembélé déjà sur le départ ?

L'ailier français a rejoint le PSG contre un montant de 50 millions d’euros. Il pensait vite s’adapter à l’équipe francilienne, mais il éprouve actuellement beaucoup de difficultés à tirer son épingle de jeu au sein de cette formation. Luis Enrique continue de le soutenir et l’encourager publiquement, mais la direction du club ne serait pas aussi patiente.

Le tabloïd The Mirror affirme que le PSG est prêt à prêter Dembélé en janvier, et qu'Arsenal est ouvert à l'idée de le faire venir à Londres. Les rivaux londoniens de Tottenham et de West Ham suivent également l'évolution de la situation.

S’il rejoint la Premier League, Dembélé découvrira son quatrième championnat majeur européen. Mais, on n’en est pas encore là et la tendance pour le champion du monde 2018 est à un statu quo. L’intéressé n’est pas connu pour baisser les bras aussi rapidement face aux difficultés rencontrées.