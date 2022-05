Le PSG effectuera une tournée au Japon

Le PSG vient de faire savoir à travers un communiquée qu’il se rendra au Japon cette année dans le cadre d’une tournée estivale.

Après avoir voyagé par le passé aux Etats-Unis, dans le Golfe ou encore en Chine, le PSG se rendra cet été au Japon pour une tournée en vue de la nouvelle saison sportive. Les champions de France y disputeront quelques matches et en profiteront aussi pour rencontrer leur communauté au pays du Soleil Levant.

Une tournée très riche pour le PSG

L'annonce a été faite à Tokyo ce matin lors d'une conférence de presse donnée par Sébastien Wasels, directeur général du Paris Saint-Germain, par Patrick Mboma, ancienne légende du club et joueur de J-League, et par Tomoyoshi Miura, qui a été nommé ambassadeur de la tournée.

La tournée comprendra trois matches, à commencer par un match contre Kawasaki Frontale au National Stadium (Tokyo) le 20 juillet, suivi de rencontres contre Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium (Saitama) le 23 juillet et Gamba Osaka au Panasonic Stadium Suita (Osaka). Des nouvelles confirmées par le club sur son site officiel.

Les Parisiens « organiseront également des séances d'entraînement ouvertes au Prince Chichibu Memorial Rugby Ground à Tokyo et au J Green Sakai à Osaka, où les supporters pourront voir les joueurs à l'œuvre. Dans le cadre de la tournée, les joueurs organiseront des rencontres avec les supporters et découvriront la culture japonaise ».

Mbappé et Messi ont hâte d’y être

La tournée sera également l'occasion du désormais traditionnel lancement du maillot extérieur de la saison prochaine et de la visite des magasins et du café du club à Tokyo. Dans un pays où l'innovation est reine, le Paris Saint-Germain - le club de la nouvelle génération - donnera également un coup de pouce à sa section esports, d'autant que le club a récemment mis en place une équipe Rainbow VI à Tokyo.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont notamment exprimé leur joie de se rendre au Japon. Le Bondynois a confié : "J'ai déjà eu la chance de m'y rendre et c'est un pays merveilleux. L'équipe va adorer et ce sera l'occasion pour nous de rencontrer nos nombreux supporters japonais qui aiment le football et qui en savent beaucoup de choses". Même son de cloche chez l’Argentin : "Je suis déjà allé plusieurs fois au Japon, mais ma dernière visite remonte à un certain temps. Mais chaque fois que j'y suis allé, cela a été une expérience merveilleuse. Ce sera l'occasion de fraterniser avec nos supporters locaux. Nous sommes impatients d'y aller, cela nous donnera l'occasion de nous préparer pour la saison prochaine."