Le PSG doit-il prolonger Lionel Messi ? L'avis tranché de Jérôme Rothen

En fin de contrat en juin 2023, Lionel Messi accorde sa priorité au PSG qui souhaite le voir rester dans la capitale française.

Lionel Messi sera libre comme l'air l'été prochain. D'ailleurs, le champion du monde 2022 est d'ores et déjà libre de s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. L'international argentin a toutefois accordé sa priorité au Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière, bien qu'aucune prolongation de contrat n'ait été signé, même si une rencontre est prévu dans les prochains jours.

"Prolonger Messi, une mauvaise idée"

Luis Campos, conseiller sportif du champion de France en titre, n'a d'ailleurs pas caché le désir du Paris Saint-Germain de prolonger Lionel Messi dans une interview accordée à Telefoot sur TF1 ce dimanche. De son côté, Jérôme Rothen n'est pas autant convaincu que l'idée de conserver Lionel Messi pour une ou plusieurs saisons supplémentaire soit une bonne idée.

"C’est une mauvaise idée. Dans la construction d’un collectif, le problème du PSG ce n’est pas d’avoir une star, c’est d’en avoir plusieurs. Mbappé, le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âge et tout ce qu’il représente en France. Neymar a prolongé, il a encore quatre ans de contrat. Il a donné satisfaction. Il faut reconnaître que dans l’état d’esprit et sa vie extra-sportive, il a fait des efforts. Je trouve qu’il est totalement dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui, même s’il y a encore des améliorations possibles", a expliqué Jérôme Rothen.

"Messi, c'est bien deux ans pour l'image"

"Messi, c’est très bien pendant deux ans, d’avoir l’image, le meilleur joueur de tous les temps dans ton effectif, qui marque plus de buts cette année. Mais on ne peut pas s’arrêter à un match contre Toulouse, lorsqu’il est tout seul à la pointe de l’attaque, parce que Mbappé et Neymar ne sont pas là. Je pars du principe que ces trois-là seront là très souvent et que l’année prochaine, il va falloir reconstruire quelque chose", a ajouté l'ancien milieu du PSG.

La prolongation de Messi est une connerie, déjà en termes d’effectif. Gérer les trois, c’est compliqué. Après, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est bloqué avec le fair-play financier. Parce que la masse salariale a explosé. Là, tu as l’occasion de récupérer une grosse somme d’argent parce que le salaire de Messi est conséquent. Ça peut te permettre de recruter et d’améliorer ton effectif. Pour tout ça, c’est une très mauvaise idée de prolonger Leo Messi."

En termes d’image et de ce qu’il renvoi, je ne comprendrais pas que Leo Messi ait envie de prolonger l’aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters, il baisse la tête et il rentre aux vestiaires. Même sur la célébration de ses buts, son nom est scandé, il n’a jamais un geste agréable envers les supporters pour les remercier. Donc il n’a pas envie de s’investir plus ça. C’est une fausse bonne idée", a conclu Jér

Jérôme Rothen imagine et préconise donc un futur sans le champion du monde 2022 : "ôme Rothen.