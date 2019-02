Le PSG demanderait 8M€ pour Trapp

Le PSG serait prêt à laisser filer Kevin Trapp lors du prochain mercato si un club lui se résout à payer 8M€ pour ses services.

Le gardien international allemand Kevin Trapp évolue cette saison à l'Eintracht Francfort. Mais il s'y produit seulement en forme de prêt, et à l'issue de l'exercice en cours, il devrait normalement retourner au PSG, où son contrat court jusqu'en 2020.

Du côté de Parc des Princes, si jamais il venait à retrouver l'équipe francilienne, Trapp a peu de chances de voir son statut évoluer. Aux yeux des dirigeants et aussi de son compatriote, il n'est que troisième dans la hiérarchie des portiers, derrière Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. Par ailleurs, il n'est pas sûr que l'intéressé lui-même accepte ce come-back, qui plus est à un an de l'Euro 2020 auquel il espère farouchement pouvoir participer.

À Paris, on ne s'oppose pas au départ définitif de l'international allemand. Mais seulement si un club accepte propose 8M€ comme indemnité de transfert. C'est ce que révèle le quotidien allemand Bild. Les responsables du club n'ont pas l'intention de brader un élément pour lequel ils avaient déboursé 9,5M€ en 2015. Et ce même ils seraient bien contents de récupérer un minimum de sous en vue du fair-play financier, sans compter les 5M€ que représentent le salaire du joueur.

Cette saison, Trapp a participé à 19 matches de Bundesliga avec l'Eintracht. Il est aussi apparu à quatre reprises en Ligue Europa, où son équipe réalise actuellement un grand chelem (6 victoires en autant de matches). Le portier de 28 ans est beaucoup plus utilisé que lors de la dernière campagne dans le championnat français (seulement 4 matches disputés).

À noter que Francfort n'est pas très pressé pour formuler une offre pour Trapp. Le club attend de voir l'évolution du marché et s'il trouve éventuellement mieux à ce poste pour le prochain exercice.