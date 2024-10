Le PSG choqué par le prix d'Osimhen

Nice vs Paris Saint-Germain

Osimhen a affirmé qu'il avait une valeur d'au moins 100 millions d'euros, bien qu'il n'ait pas réussi à décrocher un transfert lors du mercato.

Les exploits de l'attaquant nigérian à Naples lui ont permis d'attirer l'intérêt des meilleures équipes européennes et un transfert à gros prix semblait imminent à un moment donné. Malgré des liens avec des clubs comme Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain, Naples n'a pas réussi à trouver d'acheteur pour Osimhen et sa relation avec le club de Serie A s'est effondrée, ce qui lui a valu d'être prêté à Galatasaray pour la saison.

Osimhen a déjà marqué deux buts et effectué deux passes décisives en trois apparitions en Super Lig pour les géants turcs, et le joueur de 25 ans maintient que peu de joueurs peuvent se vanter de sa qualité et de son style.

Osimhen, un prix géant

"Je vaux plus de 100 millions d'euros", a-t-il déclaré. "Il y a peu de joueurs comme moi dans le monde qui ont atteint ce style et ce succès. Tout est lié à mes caractéristiques, à ce que je fais, à ma qualité. Je pense que je le mérite. Je suis conscient de ma contribution et de ce que je peux faire, même dans ma vie privée. Les gens pensent-ils différemment ? Certains disent 15 millions, d'autres disent 100-120-150. Tout le monde a des opinions différentes."

Il a été rapporté qu'Osimhen pourrait quitter Galatasaray en janvier afin de s'engager définitivement ailleurs. En attendant, il espère continuer à marquer pour sa nouvelle équipe pour prouver qu'il vaut ce qu'il dit.