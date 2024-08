Le PSG ? Bruno Fernandes évoque "d'autres clubs"

Le Havre vs Paris Saint-Germain

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a révélé qu'il avait reçu des offres d'autres clubs avant de signer un nouveau contrat

Manchester United a annoncé mercredi soir que Fernandes avait signé un nouveau contrat qui le maintiendrait à Old Trafford jusqu'en 2027, avec la possibilité de prolonger d'un an. Le joueur de 27 ans est un membre clé des Red Devils depuis son transfert très médiatisé du Sporting en 2020. Pourtant, des rumeurs cet été avaient affirmé que le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et des équipes de Pro League saoudiennes étaient intéressés par l'international portugais, United étant apparemment disposé à le vendre au bon prix.

S'adressant à ESPN Brasil, Fernandes a déclaré : "Ce vote de confiance du club était très important pour moi. Même si j'ai été approché [par d'autres clubs], le club était conscient qu'il y avait une possibilité que je parte, j'avais des offres concrètes. Mais le club a montré qu'il avait besoin de moi, qu'il était dans une période de changement et qu'il voulait faire les choses différemment".

Fernandes a également soutenu le manager de Manchester United, Erik ten Hag, pour mener le club vers des titres malgré un mandat peu fructueux à Old Trafford. Il a déclaré : « Je crois qu'il y a un avenir de rêve dans ce club avec les changements qui ont lieu.

« C'est pourquoi j'ai choisi de rester. Il y avait d'autres directions qui auraient été intéressantes pour moi, d'autres attentes. Mais je me sens bien ici, je me sens aimé et je sens que le club a été très respectueux envers moi. »

Le capitaine des Red Devils va maintenant chercher à se concentrer sur le début de la saison de championnat. United affrontera Fulham lors de son premier match de Premier League le vendredi 16 août à Old Trafford.