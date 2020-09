Le PSG avec ses 4 Fantastiques contre Reims

Les Parisiens se présenteront avec leurs quatre stars offensives pour la rencontre face à Reims, ce dimanche à Auguste Delaune.

Le PSG défie le à l’extérieur, ce dimanche en clôture de la 5e levée de championnat. Pour cette rencontre, les champions de auront la chance de pouvoir compter sur l’ensemble de leurs cadres. Toutes leurs stars offensives sont là pour défier les Champenois. La seule surprise c'est la présence de Verratti sur le banc.

Neymar au côté de Mbappé, une première cette saison

Thomas Tuchel récupère Neymar pour cette rencontre. Le Brésilient d’une suspension de deux matches. En outre, il pourra compter sur Angel Di Maria. L’Argentin dispute sa dernière partie, avant d’aller purger sa suspension de quatre matches en championnat.

En attaque, ce duo sera en soutien de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Les quatre fantastiques sont donc tous là, et c’est une vraie aubaine pour l’équipe de la capitale.

Dans l’entrejeu, le duo de milieux défensifs sera composé de Leandro Paredes et Julian Draxler. Une petite surprise car on attendait plutôt le duo Verratti-Herrera.. Derrière, la paire Kimpembe – Marquinhos reste immuable, tandis que les côtés seront occupés par Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker. Ce dernier continue de profiter de l’absence de Layvin Kurzawa et de la blessure de Juan Bernat.

Le onze de départ du PSG : Keylor Navas - Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Florenzi - Draxler, Paredes- Di Maria, Neymar ; Mbappé, Icardi.