Le PSG avec Mbappé et Neymar mais sans Messi pour affronter Strasbourg

Christophe Galtier a convoqué son groupe pour affronter Strasbourg mercredi. Kylian Mbappé et Neymar sont bien présents, mais pas Lionel Messi.

Après un mois et demi d’interruption, le Paris Saint-Germain reprend sa saison. Leader de Ligue 1 avec 5 points d’avance sur le RC Lens, le club de la capitale reçoit Strasbourg mercredi avant de se déplacer chez son dauphin dimanche. Face à l’actuel 19ème du championnat, Christophe Galtier pourra compter sur les participants du Mondial Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos, Carlos Soler, Vitinha et Achraf Hakimi, même si le temps de jeu de chacun variera en fonction de leur état de forme après une compétition éprouvante tant physiquement que mentalement.

Messi absent contre Strasbourg

Au rayon des absents, Lionel Messi est évidemment le principal manquant à la liste. Récent champion du monde avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or n’est pas encore rentré de son pays où il passe les fêtes de fin d’année avec sa famille. Son retour à l’entraînement est prévu le 2 ou le 3 janvier 2023. En plus du numéro 30 parisien, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Renato Sanches sont toujours blessés et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Les jeunes qui ont brillé pendant la préparation tels que Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni figurent dans le groupe convoqué par Christophe Galtier, l’occasion pour eux de gagner un peu de temps de jeu étant donné que les habituels cadres ne seront peut-être pas tous à 100% de leurs capacités.