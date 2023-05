Le PSG annonce la prolongation de Marquinhos

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2028.

L'histoire d'amour entre le Paris Saint-Germain et Marquinhos va bel et bien se poursuivre. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Rome avec le statut de défenseur très prometteur, le Brésilien a franchi les étapes dans la capitale française jusqu'à en devenir un joueur clé et même le capitaine de son équipe depuis 2018. À 29 ans, Marquinhos a bien grandi à Paris et va continuer à le faire.

Marquinhos jusqu'en 2028

Ce vendredi, le club francilien a en effet annoncé la prolongation de son numéro 5 jusqu'en 2028, alors que son contrat expirait en 2024. Dans une vidéo mettant en scène un jeune supporter du club qui évoque son amour pour le PSG et pour Marquinhos depuis toujours, Paris a donc annoncé la prolongation de son défenseur.

Avec 405 matches au compteur, il n'est plus qu'à 30 capes du record de matches sous le maillot parisien détenu par Jean-Marc Pilorget, même si ce record pourrit d'abord être battu par Marco Verratti, qui compte 7 matches de plus que Marquinhos.