Le PSG a une arme de séduction massive pour Aguero

Le club parisien a un argument massue pour convaincre Sergio Aguero en le séduisant sur le terrain.

Alors que l'attaquant international argentin Sergio Aguero a confirmé que son temps avec Manchester City prendra fin à l'apogée de la saison 2020/21, l'Argentin se prépare pour la prochaine étape de sa carrière et posséderait, selon différents médias, une offre très convaincante de la part du Paris Saint-Germain pour former le meilleur.

Footmercato affirme ainsi que le club francilien offre à l'attaquant argentin la perspective de former le meilleur trio d'attaque en Europe.

Aguero sera disponible pour un transfert gratuit en juin et Barcelone avait été considéré comme l'un des clubs ayant les meilleures chances de le signer, d'autant plus que Joan Laporta cherche à produire un projet sportif qui convaincra Lionel Messi de rester.

Cependant, Ronald Koeman ne voit pas le joueur de 32 ans comme une cible prioritaire et, en tant que tel, le PSG cherche à accéder à une position favorable

Aguero aurait ainsi été contacté par les champions de France, bien qu'il ait également reçu des approches de l'Inter, de l'AC Milan, d'Arsenal et de Chelsea.

L'approche du PSG apparaît cependant comme la plus concrète à ce stade, et de nombreux facteurs jouent en faveur des Parisiens.

Leur équipe compte déjà beaucoup de joueurs sud-américains, et Aguero n'aurait aucun mal à s'adapter avec Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marquinhos. De plus, Aguero serait un titulaire garanti au club, le PSG cherchant à vendre Mauro Icardi, et ne compterait pas conserver Moise Kean.

Il y a aussi le sentiment qu'Aguero choisissantt Paris comme prochaine destination ouvrirait également la voie à Messi pour le suivre dans la capitale française.

La destination préférée d'Aguero serait Barcelone, mais Koeman préfère Memphis Depay et il reste à voir si une divergence d'opinion entre l'entraîneur néerlandais et le président catalan Joan Laporta pourrait effectivement envoyer Aguero à Paris.