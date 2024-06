Le PSG a trouvé sa perle rare pour l’aile gauche

La direction du PSG aurait pris des renseignements au sujet d’un talentueux ailier espagnol.

Le PSG a entamé les grandes manœuvres en vue de la saison à venir. La direction travaille sur les différents dossiers transferts, que ça soit au niveau des arrivées et des départs. Et dans la colonne des potentiels renforts, quelques noms assez excitants apparaissent depuis quelques jours.

Un ailier à 60 millions d’euros pour le PSG

En plus de viser Joao Neves, le petit prodige de Benfica Lisbonne, Paris s’intéresserait à Dani Olmo, le brillant ailier espagnol et qui peut aussi évoluer au poste de latéral ou en tant que piston. L’information émane du média Sports Zone.

Luis Enrique connait très bien ce joueur puisque c’est lui qui l’a fait débuter en sélection ibérique. Il est convaincu qu’il pourrait lui être d’un grand apport à Paris. Actuellement, il chercherait notamment à convaincre son board de faire l’effort nécessaire pour le signer cet été.

Paris en concurrence avec Man City ?

Dani Olmo (26 ans) appartient au club allemand du RB Leipzig. Il est encore sous contrat, mais il dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Une somme importante mais qui n’est pas inaccessible pour un club comme Paris. Après tout, Achraf Hakimi avait été recruté pour 10 millions d’euros de plus il y a trois ans.

Dani Olmo s’était fait remarquer en printemps dernier en inscrivant un but exceptionnel face au Brésil en amical. Une réalisation qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il lui a aussi permis de faire grimper sa réputation en même temps que sa cote. En plus de Paris, le Bayern Munich et Manchester City seraient à ses trousses. Pep Guardiola rêve de l’attirer dans le nord-ouest d’Angleterre.