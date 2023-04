Le PSG a pris une décision finale pour Lionel Messi

Alors que les spéculations étaient encore nombreuses autour de l'avenir de Lionel Messi, le PSG a finalement pris lui-même la décision.

Après plusieurs mois de tergiversations, le PSG aurait coupé court aux tractations entourant l'avenir de Lionel Messi en décidant de ne plus chercher à prolonger l'Argentin qui quittera donc Paris cet été, libre de tout contrat. Le club parisien a redéfini sa stratégie autour d'un nouveau paradigme : le recrutement de jeunes joueurs français à haut potentiel.

Une nouvelle stratégie parisienne sans Messi

Arrivé libre au PSG à l'été 2021, Lionel Messi quittera Paris libre à nouveau cet été. Comme une impression de tourner en rond, comme le passage de l'Argentin au Parc des Princes où il n'aura finalement brillé que lors des mois pré-Coupe du monde avant de retomber dans le même anonymat que celui de sa première saison ratée en France.

Après avoir plusieurs fois tenté de charmer l'Argentin pour le convaincre de poursuivre son aventure parisienne, le PSG a finalement décidé de jeter l'éponge et de se tourner vers d'autres cieux. De peu pressé dans les négociations, le club parisien s'est finalement montré plutôt détaché voire désintéressé par la prolongation de la Pulga. Jusqu'à cette décision récente de tout simplement tourner la page et se préparer plus intelligemment pour la saison suivante.

Cette nouvelle stratégie s'articulera désormais autour d'un nouveau process : des jeunes joueurs français à haut potentiel et, si possible, déjà internationaux. L'objectif proclamé est de ramener une identité franco-parisienne au Parc des Princes et de former un groupe soudé, motivé et se tirant vers le haut. Laisser partir Messi mais aussi bouter Neymar hors du club permettrait d'accélérer ce processus et de le crédibiliser aux yeux des nouvelles cibles du club.

Quel avenir pour l'Argentin?

Un abandon parisien qui pourrait bénéficier à son nouveau grand ennemi européen : le FC Barcelone qui a confirmé la prise de contacts avec l'entourage de Lionel Messi pour un retour de l'enfant prodigue en Catalogne. En raison de leurs finances particulièrement compliquées, les Barcelonais ne peuvent en effet espérer s'offrir leur ancien génie que si il est agent libre. Et encore, la nouvelle réglementation de la Liga en termes de plafond salarial pourrait encore faire capoter le retour de la Pulga à Barcelone.

Deux autres opportunités s'offrent encore pour le futur de l'Argentin. D'un côté, la MLS qui s'est montrée prête à se mettre à plat pour le numéro 10 de l'Albiceleste avec une proposition d'étaler son salaire entre les différentes franchises du championnat mais n'intéresse par l'Argentin. De l'autre, l'Arabie Saoudite et sa capacité à proposer des salaires astronomiques mais aussi à recréer le duel Messi/Ronaldo. Problème toutefois : Al-Hilal, le club censé pouvoir attirer Lionel Messi dans le Golfe, est actuellement interdit de transfert et ne devrait donc pas pouvoir s'offrir l'Argentin. Comme Cristiano Ronaldo à l'hiver dernier, Lionel Messi pourrait ainsi lui aussi se retrouver sans réel point de chute à la fin de la saison.