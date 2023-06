Le PSG a 2 cibles prioritaires pour le mercato

Jérôme Rothen a évoque ce mercredi les ambitions du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival.

Le mercato a débuté depuis quelques jours, mais le Paris Saint-Germain est déjà sur tous les fronts. Le club de la capitale a bien l'intention de reconstruire une équipe compétitive après une saison très chaotique. Abordera-t-il le prochain exercice avec Kylian Mbappé. Jérôme Rothen le pense.

Le PSG vise 2 gros renforts offensifs

Appelé à s'exprimer sur la suite de ce mercato pour Paris, Rothen a donné les grandes tendances qui se dégagent. Selon lui, Kylian Mbappé devrait bien honorer son contrat à Paris. Et il devrait être bien entouré.

"Ils travaillent autour d'un Kylian Mbappé présent au Paris Saint-Germain et ils ont bien raison, a confié Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Il y a deux priorités au Paris Saint-Germain : il y a Osimhen devant, et Bernardo Silva. Ils veulent tout faire pour faire ces deux joueurs-là. Ensuite, ce qui est sorti et ce qui avait fait bondir beaucoup de gens l'année dernière, dans le bon sens, à savoir qu'ils veulent un effectif un peu plus tourné vers le collectif que des joueurs individuels, à l'arrivée ils veulent encore appuyer là-dessus pour faire un meilleur collectif avec beaucoup de changements de joueurs, des sorties et un peu plus de rentrées. Ça c'est la réalité. Et s'il y a des offres, Neymar ne sera plus là", a conclu l'ex-international français.