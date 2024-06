Le prix (abusé) du maillot de Mbappé au Real dévoilé

Les Madrilènes commenceront à vendre leur maillot mercredi et Adidas dévoilera le maillot de la prochaine campagne vendredi, selon AS.

Mbappé va faire pleuvoir les millions pour Madrid dès la première minute. Et pour lui-même. Le club prévoit, selon le média AS, de commencer à vendre le maillot de Mbappé dès mercredi prochain. D'autre part, la marque qui habille Madrid, Adidas, a l'intention de présenter le maillot que l'équipe portera la saison prochaine vendredi... Des milliers et des milliers d'élastiques au nom du Français seront vendus dans le monde entier, au prix de 117 euros l'unité.

Le maillot est un enjeu fondamental dans le marketing qui entoure le joueur. Mbappé prend le 9 à Madrid qui est vacant après le départ de Benzema. Il jouera la saison prochaine avec le Nueve, mais pour la saison suivante, il devrait prendre le 10 que Modric possède toujours. C'est le numéro que la star française porte en équipe nationale depuis 2018. De la même manière qu'il porte depuis 2018 le 7 (laissé par Lucas Moura) au PSG. Mais qui a aussi un propriétaire à Madrid... Vinicius.

117 euros le maillot

Le plus gros point d'achoppement entre Mbappé et le Real Madrid pour parvenir à un accord complet était le pourcentage de droits à l'image que le joueur conserverait. Depuis l'époque des Galactiques, la coutume veut que ces droits d'image soient partagés à 50-50 entre le club et le joueur. Cette thèse a servi de base à l'ère Galáctica, ce Madrid imaginé par Florentino Pérez qui a pris une autre dimension dans le monde du football grâce à l'argent que rapportaient Figo, Ronaldo, Beckham et Zidane.

Le premier joueur à enfreindre cette règle a été Cristiano Ronaldo, sans quoi il aurait été impossible de payer son salaire. Comme AS l'e rapporte, Haaland dispose de 100% de ses droits à City. En revanche, Endrick, presque un néophyte dans l'élite, a un partage 50-50 avec Madrid. On ne sait pas si Mbappé avait 100 % de ses droits au PSG, mais on peut supposer que c'était le cas, et on sait qu'il en conservera 80 % au Real Madrid. Dans le cas contraire, il aurait été très difficile de le recruter si son salaire annuel est de 15 millions d'euros nets.

Il y a beaucoup de millions en jeu. Selon la dernière liste Forbes publiée en 2023, Mbappé génère aujourd'hui 20 millions d'euros par an en publicité. Mais ce chiffre augmentera, et de beaucoup, lorsqu'il signera au Real Madrid, car cela lui donnera une autre dimension mondiale.