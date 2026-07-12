Le prêt de Marc-André ter Stegen à l’Ajax pourrait finalement être annulé

Le transfert de Marc-André ter Stegen vers l’Ajax n’est pas encore totalement acquis. Un accord avait été trouvé depuis quelques jours entre le club d’Amsterdam, le gardien de 34 ans et son club, le FC Barcelone, mais selon De Telegraaf, ce prêt pourrait encore être remis en question.

Le gardien allemand, régulièrement annoncé à Amsterdam, devait être prêté pour une saison, mais ce scénario se heurte désormais à plusieurs obstacles.

Selon *De Telegraaf*, le dossier accuse un retard considérable en raison de « difficultés dans la finalisation des conditions personnelles », et le prêt pourrait même être remis en question.

On ignore encore précisément ce que recouvre cette expression. Rappelons que le Barça prendrait toujours en charge la majeure partie du salaire du gardien si le prêt se confirmait.

En contrepartie, le club catalan négocie des mécanismes de compensation, tels que des primes liées au nombre de matchs joués, aux titres remportés ou à une qualification en Ligue des champions.

L’Allemand est depuis plusieurs saisons régulièrement victime de blessures : il a ainsi manqué toute la première partie de l’exercice précédent en raison d’un problème de dos, puis, après avoir rejoint Gérone en janvier, il n’a disputé que deux matchs en raison d’une lésion aux ischio-jambiers.

Míchel pourrait d’ailleurs jouer un rôle déterminant dans ce dossier : le gardien a travaillé plusieurs mois aux côtés du nouvel entraîneur de l’Ajax lors de son passage à Gérone, relégué en deuxième division.