Le président de Sporting croit en un retour de Ronaldo

Frederico Varandas, le patron du Sporting, pense le quintuple Ballon d'Or est destiné à finir sa carrière là où il l'a débuté.

Cristiano Ronaldo a vu récemment un retour au Sporting évoqué, alors que des questions sont posées sur son avenir à la Juventus, et Frederico Varandas affirme qu'un retour à la maison aura inévitablement lieu un jour.

Un retour au bercail pour le quintuple Ballon d'Or ne devrait pas se produire cet été, Jorge Mendes suggérant qu'aucun accord ne sera conclu durant le mercato qui se profile.

Ronaldo approche cependant de la dernière année de son contrat à la Juventus et, après avoir célébré dernièrement son 36e anniversaire, il est forcément annoncé comme possible partant.

Interrogé sur le retour de Ronaldo à Lisbonne dans un futur lointain, le président du Sporting Varandas a déclaré à Sic Noticias: "Je pense qu'il jouera ici un jour. Cristiano a été parmi les premiers à m'envoyer un message pour nous féliciter pour la victoire au championnat. Maintenant, il a une autre année sur son contrat avec la Juve et je sais qu'il veut continuer à concourir pour remporter la Ligue des champions."

"Cristiano Ronaldo reste un grand fan de Sporting"

"Évidemment, son retour ici dépend de lui: en plus d'être un grand joueur, Cristiano est un grand fan du Sporting", a poursuivi l'homme fort du Sporting.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo est un pur produit du Sporting et c'est sa première année en pro au sein de ce club qui lui a permis de taper dans l'oeil de Sir Alex Ferguson, l'ancien manager de MU. Arsenal était également intéressé à cette époque-là, mais il a fait le choix de rallier Old Trafford.

Avec les Red Devils, Ronaldo est resté six ans, remportant trois titres en Premier League, une couronne en Ligue des champions et son premier Ballon d'or. Un transfert record l'a emmené au Real Madrid en 2009, où il a cotoyé des sommets encore plus elevés. Chez les Merengue, il a cartonné, avec un total de 450 buts inscrits en 438 matchs, tout en remportant de nombreux prix nationaux et continentaux.

C'était avant son engagement à la Juventus qui l'a vu devenir l'homme le plus rapide à atteindre 100 buts pour le club, mais la gloire européenne s'est avérée insaisissable et a suscité des discussions sur un autre transfert.