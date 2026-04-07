Le président de Naples répond à Conte : « S'il demande à partir, j'accepterai »

Aurelio De Laurentiis, président du club de Naples, a répondu aux déclarations d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'équipe du Sud, concernant son éligibilité au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne, après le départ de Gennaro Gattuso suite à l'échec de la qualification pour la Coupe du monde 2026.



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Conte a laissé la porte ouverte à la possibilité d'entraîner la sélection nationale, affirmant que son avenir à Naples reste en suspens. Après la victoire de son équipe contre Milan en championnat, il a déclaré : « N'oublions pas que lors des derniers mois de la saison dernière, les médias ont évoqué mon départ pour la Juventus. »

Il a ajouté : « Les médias ont besoin d’écrire quelque chose, et il est normal que mon nom figure sur la liste. Si j’étais président de la fédération, je mettrais mon nom parmi les candidats pour plusieurs raisons. »

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De son côté, De Laurentiis a déclaré mardi dans des propos rapportés par le site « Calciopoli 24 » : « Si Conte me demandait de l'autoriser à revenir en équipe nationale, je pense que j'accepterais. »

Il a ajouté : « Mais comme il est très intelligent, et tant qu’il n’y a pas de discussions sérieuses, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, je ne pense pas qu’il s’imagine à la tête d’une structure totalement désorganisée. »



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La presse italienne évoque le nom de Conte, qui a mené Naples cette saison à la deuxième place de la Serie A, à 7 points de l'Inter, leader du classement, le présentant comme l'homme capable de ramener les « Azzurri » sur la voie de la victoire.

Le nom de Massimiliano Allegri, qui entraîne le Milan AC, circule également, sachant que les « Rossoneri » ont perdu leur deuxième place au classement de la Serie A au profit de Naples après leur défaite face à cette équipe.