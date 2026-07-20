Le président de la CONMEBOL annonce que la Coupe du monde 2030 comptera 64 sélections

Le président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, a créé la surprise dans le monde sportif en annonçant que la Coupe du monde 2030 connaîtrait un élargissement historique pour accueillir 64 équipes.

Rappelons que l’épreuve est passée de 16 à 24 équipes en 1982, puis à 32 en 1998, avant de s’élargir à 48 pour l’édition 2026.

Le président de laCONMEBOL a officialisé l’information sur ses réseaux sociaux, précisant que ce format élargi célébrera le centenaire de la compétition.

Ce format inédit prévoit que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueillent chacun un match, tandis que le reste de la compétition sera organisé conjointement par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

Cette probable extension à 64 équipes aura, sans aucun doute, des répercussions directes et inévitables sur le système des éliminatoires.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait déjà évoqué cette possibilité, indiquant qu’ils « examineraient la question après » l’édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il a déclaré : « Quand on organise une Coupe du monde, il est important de l’organiser pour le monde entier, pas seulement pour l’Europe et l’Amérique du Sud, mais vraiment pour le monde entier. Chaque pays doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde. »



