Le président de Boca répond à l'intérêt de l'OM pour Benedetto

Toujours à la recherche de son numéro neuf, le club phocéen a ciblé l'Argentin. Mais le président de Boca n'est pas vendeur.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt et des Américains à la tête de l' , le recrutement d'un numéro neuf est une affaire d'état qui est toujours aussi compliquée mercato après mercato. Et cet été ne semble pas déroger à la règle. Après le fiasco de l'été dernier dans le dossier Mario Balotelli, finalement venu sur la Canebière lors du mois de janvier, les Phocéens ont multiplié les pistes pour le poste d'attaquant mais sans succès pour le moment.

Parmi les noms qui sont actuellement sortis, la Provence annonçait ce lundi un intérêt de l'OM pour le Tchèque Patrik Schick, tandis que le quotidien de la région avouait que les exigences de pour Marcus Thuram compliquaient fortement cette piste. Les autres noms ayant été évoqués sont notamment ceux de Salomon Rondon, actuellement à la Copa America avec le , mais aussi celui de l'international argentin, Dario Benedetto.

Boca Juniors pas vendeur

L'article continue ci-dessous

Âgé de 29 ans, l'attaquant argentin est lié à Boca Juniors jusqu'en juin 2021 et dispose d'une clause libératoire fixée à 21 millions d'euros. Une somme que l'Olympique de Marseille, en difficulté sur le plan financier, n'est pas prêt à payer. Les Phocéens devront donc trouver un accord s'ils veulent s'attacher les services de l'attaquant de Boca Juniors. Mais cela ne s'annonce pas si simple au vu de la volonté des dirigeants argentins.

L'information de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Dario Benedetto est remonté jusqu'aux oreilles du président de Boca Juniors, Daniel Angelici. Interrogé sur l'avenir de ses meilleurs joueurs, le président de Boca n'a pas pu échapper à celles sur l'international argentin et ce dernier n'a pas ouvert la porte à un départ cet été : "Je n’aimerais pas qu’un joueur reste alors qu’il n’en a pas l’envie. J’ai entendu cette rumeur. Il m’a donné sa parole qu’il restait jusqu’à la fin de l’année (2019)".

"Ici, en tout cas, nous n’avons reçu aucune proposition. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation économique où nous n’avons pas besoin de vendre. Si une offre arrive et que le joueur veut partir, on l’étudiera. Mais il n’a jamais manifesté des envies de départ quand je l’ai vu", a indiqué le président Angelici, des propos relayés par Olé. L'OM est prévenu, la chasse au numéro neuf sera longue et rude.