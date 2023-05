Le président d'Al Hilal s'exprime sur la venue de Messi

Interrogé à la suite de la victoire de son équipe en finale de la King Cup, le président d'Al Hilal s'est exprimé sur la venue de Lionel Messi.

Alors que le contrat de Lionel Messi à Paris arrive à son terme cet été, l'avenir de l'Argentin est toujours en gros pointillés. Une prolongation au PSG semble désormais de l'histoire ancienne et sa priorité reste un retour au Barça qui ne remplit pour l'instant aucune des conditions fixées par la Liga. Reste donc la MLS, qui ne semble pas plaire au camp de la Pulga, et l'Arabie Saoudite, qui serait prête à se mettre à ses pieds pour recréer le duel avec Cristiano Ronaldo. Et alors que les rumeurs d'une arrivée dans le Golfe ne font que grimper, le président d'Al Hilal s'est exprimé sur cette possibilité.

Messi vers Al Hilal? Pas de réponse

Ces dernières semaines, des fuites ont fait état d'une offre record venue d'Arabie Saoudite pour attirer Lionel Messi dans le Golfe, un contrat de trois ans rapportant près de 500M à l'Argentin. Si son père a, entre temps, démenti un accord, c'est bien vers le Moyen Orient que semble se diriger la Pulga. Une arrivée sur laquelle Fahad Bin Saad Bin Nafel, président d'Al Hilal, a été interrogé après la victoire de son équipe en finale de la King Cup contre al Wehda.

Manifestement mécontent d'être interrogé sur Lionel Messi plus que sur le trophée remporté par son club, le président a tenu à couper court à la discussion : « Ne me posez pas de questions sur Messi, je ne donnerai aucune nouvelle. Si quelque chose d'officiel sort, vous le trouverez au service de presse. Cela ne sert à rien de me demander mon avis, je ne dirai rien. » Un mutisme qui laisse planer le doute tout en ne niant pas la possibilité d'une arrivée donc.