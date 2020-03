Le portier de l'Atalanta Marco Sportiello positif au coronavirus

Marco Sportiello a été infecté par le coronavirus. Le potier remplaçant de l'Atalanta a été testé positif.

Ce mardi soir, l' Bergame a annoncé que son gardien remplaçant Marco Sportiello était infecté par le coronavirus mais ne présentait aucun symptôme.

Le joueur de 27 ans a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison. Un communiqué publié mardi soir par le club a fourni quelques précisions : "Nous vous informons que les autorités sanitaires locales ont communiqué aujourd'hui au club la positivité au COVID-19 du footballeur Marc Sportiello".

«Marco est actuellement asymptomatique. La quarantaine préventive, pour Marco et tous les membres de l'équipe première, prendra fin le 27 mars 2020." Sportiello est issu des équipes de jeunes de l'Atalanta et a joué pour Seregno, Poggibonsi et Carpi.