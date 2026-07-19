Le plan secret : comment le Real Madrid va-t-il riposter si Vinícius refuse de prolonger son contrat ?

Le dossier du renouvellement du contrat de la star brésilienne Vinícius Júnior est devenu le sujet le plus sensible au sein du Real Madrid, sa décision étant désormais déterminante pour l’avenir du club, notamment en ce qui concerne le recrutement éventuel de Michael Olise et le renforcement d’autres postes.

Selon le journal espagnol « Sport », la direction madrilène s’apprête à tenir une réunion décisive avec le joueur et ses agents au cours des prochaines semaines, dans un climat d’optimisme croissant malgré des négociations au point mort depuis des mois, en attente d’un signal clair des deux parties.

Le Real Madrid anticipe tous les scénarios, y compris un départ de l’ailier brésilien cet été en cas d’échec des discussions, option que le joueur n’envisage pas mais qui reste ouverte eu égard à la complexité du dossier.

Le dossier Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich très apprécié au Santiago Bernabéu, reste en stand-by : le Real attend d’abord de connaître la décision de Vinícius avant d’engager des discussions avec le club bavarois et le joueur français.

Si le Français ne montre pas de volonté de quitter l’Allemagne, le Real restera en retrait. En revanche, un départ de Vinícius modifierait l’équation : il créerait un vide sur le flanc gauche tout en rapportant plusieurs millions d’euros de recettes, offrant ainsi au club une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Ces fonds pourraient alors servir à recruter Oulisi ou à renforcer d’autres secteurs prioritaires, notamment au milieu de terrain et en défense, dans le cadre d’une refonte globale de la stratégie transferts.

Bien que les deux parties aient affiché leur volonté de poursuivre l’aventure commune, le Real Madrid anticipe le pire scénario : un refus de prolonger accompagné d’un blocage à l’idée de partir, synonyme d’un départ libre à l’expiration du contrat et d’une marge de manœuvre très réduite pour la direction.

La décision attendue d’ici quelques semaines s’annonce donc cruciale : elle dira si le Real Madrid maintient son plan initial ou s’il doit entièrement revoir sa stratégie de transferts.