Le plan génial du Real pour Laporte

Majorque vs Real Madrid

Le Real Madrid a commencé sa saison en beauté mercredi, en remportant sa sixième Super Coupe de l'UEFA en battant l'Atalanta 2-0 à Varsovie.

L'équipe de Carlo Ancelotti espère que ce titre sera le premier d'une longue série en 2024-25, et pour cela, sa défense devra être à son meilleur niveau.

L'article continue ci-dessous

L'équipe y est parvenue la saison dernière, bien qu'elle n'ait disposé que de deux défenseurs centraux pendant la majeure partie de la saison, en raison des blessures au ligament croisé antérieur d'Eder Militao et de David Alaba. Ce dernier est toujours indisponible, ce qui signifie qu'Ancelotti ne dispose que d'Antonio Rudiger, de Militao et de l'ancien oublié Jesus Vallejo comme options principales à ce poste.

Malgré cela, le Real Madrid ne fera pas tout pour recruter un autre défenseur central. S'il devait en recruter un, ce serait Aymeric Laporte, mais seulement si le vainqueur de l'Euro 2024 arrive en tant qu'agent libre. Cela pourrait s'avérer difficile, car Al-Nassr ne veut pas le laisser partir gratuitement, d'autant plus qu'il a été recruté pour 27 millions d'euros l'été dernier.

Laporte est prêt à négocier une résiliation de contrat pour rejoindre le Real Madrid, et les champions en titre de la Ligue des champions sont prêts à maintenir leur intérêt jusqu'à la fermeture de la fenêtre de transfert d'été plus tard ce mois-ci, selon Diario AS.

Il ne fait aucun doute que Laporte serait un atout fantastique pour l'équipe d'Ancelotti, surtout s'il venait sans indemnité de transfert. Cependant, les chances que le Real Madrid l'obtienne cet été sont encore très minces, et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'Al-Nassr change de position.