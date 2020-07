Le plan du Real Madrid pour économiser 200M€

Tous les grands clubs ressentent les effets financiers de la crise du coronavirus. Le Real a une solution selon Marca.

Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une poignée de transferts entre les meilleurs clubs européens, dont Timo Werner, Leroy Sané et Achraf Hakimi, et aucun d'entre eux n'a coûté plus de 60 millions d'euros.

Dans ce contexte déclicat, le a déjà décidé de générer des fonds, vendant Javi Sanchez au et Achraf à l'Inter. Les Madridistas s'attendent à des signatures cet été, mais selon Marca, le club merengue cherche à économiser de l'argent.

En fait, le conseil d'administration du Real Madrid vise à économiser un total de 200 millions d'euros cet été, la majeure partie de cet argent provenant des ventes des joueurs.

Gareth Bale, James Rodriguez, Brahim Diaz, Dani Ceballos et Mariano Diaz sont les plus susceptibles de partir étant donné leurs chances limitées de jouer la saison prochaine.

Marca affirme que le Real Madrid doit se préparer pour l'avenir et, avec un groupe de 38 joueurs la saison prochaine, il faudra forcément vendre.