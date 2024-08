Le plan de Mo Salah pour rejoindre l'Arabie saoudite

Liverpool vs Brentford

Mohamed Salah serait « détendu » et ne serait pas pressé de s’engager avec Liverpool dans un contexte d’incertitude contractuelle.

Selon The Athletic, le dernier contrat de Salah, signé en 2022, l’a établi comme le joueur le mieux payé de l’histoire de Liverpool puisqu’il a obtenu un contrat de trois ans qui lui garantit un salaire hebdomadaire de base de 350 000 £, avec la possibilité de gagner encore plus grâce à des bonus liés aux performances. En tenant compte de ses nombreux contrats de sponsoring, le revenu hebdomadaire de Salah approcherait 1 million de livres.

Au moment du renouvellement de son contrat, Salah suscitait déjà l’intérêt des clubs saoudiens, d’autant plus que le pays a commencé à investir massivement dans le football par le biais de son Fonds d’investissement public (PIF). L’un de ces clubs, Al Ittihad, a fait la une des journaux l’été dernier en tentant de s’assurer les services de Salah avec une offre qui s’élevait à 150 millions de livres.

L'Arabie saoudite surveille Salah

Le contrat actuel de Salah à Anfield se termine en 2025 et selon le rapport de The Athletic, bien que le nouveau directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, ait rencontré l'agent de Salah, Rammy Abbas, pour établir un contact, il n'y a pas eu de discussions formelles sur la prolongation du bail du joueur.

Actuellement, il est plus déterminé que jamais à réussir car il comprend qu'une bonne saison pourrait encore augmenter sa valeur et augmenter la demande pour ses services. De plus, même si Liverpool évalue le rôle de Salah sous le nouveau manager Arne Slot, l'attaquant est également impatient de voir comment le club se comporte dans l'ère post-Jurgen Klopp.