"Le pire Real Madrid jamais vu"

L'ancien joueur du Barça, désormais consultant respecté, a été très dur envers le Real Madrid.

Gary Lineker, qui a représenté Barcelone entre autres pendant ses jours en tantn que joueur et qui héberge désormais la couverture de la Ligue des champions de BT Sport, a été très critique à l'égard du Real Madrid après son élimination aux mains de Chelsea mercredi soir.

Après un match nul 1-1 dans la capitale espagnole, Chelsea a battu 2-0 les 13 fois champions de la Coupe d'Europe pour réserver leur place en finale, qu'ils joueront contre Manchester City.

"Enfin, Chelsea enterre la demi-finale", a tweeté Lineker après que Mason Mount ait marqué le deuxième but des Blues de la soirée. "Ils ont été excellents et ont été à un million de kilomètres de la pire équipe du Real Madrid que je n'ai jamais vue."

Rio Ferdinand, ancien mancunien désormais consultant de BT Sport, a également critiqué la performance du Real Madrid à Stamford Bridge.

"Oui, le Real Madrid a de bons joueurs, mais ils avaient l'air fatigués ce soir", a déclaré Ferdinand. «Ils ressemblaient à une vieille équipe ce soir et Chelsea ressemblait à une jeune équipe qui avait faim."

L'article continue ci-dessous

"Ils auraient pu gagner par environ cinq ou six buts ce soir. Nous avons déjà dit qu'ils avaient joué rapidement et en transition et qu'ils avaient rompu avec le milieu de terrain. [N'Golo] Kante a fait ça pour le premier but; ils l'ont fait à maintes reprises par la suite et ils ont fait le travail."

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Steve McManaman, également expert de BT Sport, pense que Los Blancos doivent faire de grands changements. "Ils ont de gros problèmes devant eux", a déclaré McManaman.

"Ils vont bien en Liga, comme beaucoup d'équipes en Espagne financièrement. Ils doivent changer l'équipe. Ils n'ont pas pu garder tous les joueurs: Gareth Bale a dû partir, James [Rodriguez] est parti et [Martin] Odegaard est parti en prêt. Luka Jovic aussi. Ils ont affaibli l'escouade de cette façon. Ils ont besoin de renforts."