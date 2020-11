"Le phénomène Kane est capable de battre le record de buts de Rooney"

Le sélectionneur des Three Lions estime que Harry Kane est tout à fait capable d'aller chercher le record de buts en sélection de Wayne Rooney.

Gareth Southgate estime que son capitaine, le "phénoménal" Harry Kane, est parfaitement capable d'aller chercher le record de buts en sélection de Wayne Rooney.

Kane a marqué 32 buts en 49 matches avec les Three Lions depuis sa première sélection internationale en 2015. Seuls cinq hommes ont marqué plus de buts pour l' que l'attaquant de . Et l'ancien avant-centre de et d' , Rooney, est le leader de classement avec 53 unités à son compteur.

Cette saison, Kane a manqué de scorer lors de ses quatre dernières apparitions pour l'équipe de Southgate, mais a été très en vue sur la scène des clubs, marquant 13 buts en 14 sorties pour les Spurs, toutes compétitions confondues.

"La réussite collective intéresse Kane plus que les records"

La prochaine occasion du joueur de 27 ans afin d'augmenter son total personnel avec son pays se présentera lors du match de l'UEFA Nations League contre la dimanche. Southgate est d'avis que son joueur vedette pourrait dépasser Rooney étant donné qu'il est toujours dans la meilleure période de sa carrière.

"En ce qui concerne ce qui est possible, le record de buts est vraiment intéressant car son taux de tirs convertis pour nous est phénoménal et il a le temps de son côté pour viser le record de Wayne Rooney, ce qui serait un exploit remarquable", a déclaré le coach de l'Angleterre en conférence de presse. "Mais je sais que de son point de vue que ce qui le motive le plus c'est la réussite de l'équipe, plus que les accomplissements individuels. Il est tellement concentré sur le succès collectif qu'il va tout faire pour mener l'équipe à la gloire".