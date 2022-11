Le Pays-Bas assure, le Sénégal renverse l’Équateur

Ce mardi, les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe du monde dans le Groupe A.

Ce mardi débutait la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 avec les matches Pays-Bas – Qatar et Équateur – Sénégal à 16 heures.

Dans le premier match, la logique a été respectée puisque les Oranjes se sont tranquillement imposés sur le score de 2-0 grâce à un nouveau but de Cody Gakpo, son troisième en autant de matches, et une réalisation de Frenkie De Jong. Grâce à ce succès, les Néerlandais terminent premiers du groupe tandis que le pays hôte conclue son Mondial avec 0 point.

Le Sénégal arrache sa qualification

Dans l’autre rencontre, le suspense a été intense jusqu’au bout. Dominateurs en première période, les Sénégalais ont été récompensés par un but sur penalty d’Ismaïla Sarr juste avant la pause. Dans le second acte, l’Équateur a repris le dessus et entrevu la qualification suite au but égalisateur de Moises Caicedo. Mais 3 minutes plus tard, c’est le capitaine Kalidou Koulibaly qui a permis aux Lions de la Téranga de reprendre l’avantage et finalement de s’imposer sur le score de 2-1. 3èmes avant cette dernière journée, les champions d’Afrique 2022 se hissent donc en huitième de finale pour la première fois depuis leur formidable épopée en 2002.

Les Pays-Bas affronteront donc le deuxième du Groupe B en huitièmes, le Sénégal rencontrera le premier.