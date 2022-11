Le Parlement européen pas tendre avec la FIFA

Le Parlement européen s'en est ouvertement pris aux méthodes de la FIFA, visant notamment la corruption de l'instance.

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, le Parlement européen a publié un communiqué de presse àcharge contre la FIFA et l'organisation de ce tournoi.

L'instance de l'Union européenne déplore notamment "la mort de milliers de travailleurs migrants" (au moins 6500 selon plusieurs ONG) dans le processus de construction des stades depuis l'attribution de cette Coupe du monde au petit Etat du Golfe, en 2010.

"Décrivant la corruption au sein de la FIFA comme "endémique, systémique et profondément enracinée", les députés déplorent également que le processus d'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar en 2010 n'ait pas été transparent ni fait l'objet d'une évaluation des risques responsable. Ils soulignent que la FIFA a gravement porté atteinte à l'image et à l'intégrité du football mondial", peut-on lire dans la suite du communiqué.

Les députés européens pointent du doigt le fonctionnement interne de la FIFA et appellent à une réforme de cette dernière : "Le Parlement invite les pays de l'UE, en particulier ceux qui possèdent de grandes ligues nationales de football, comme l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, à faire pression sur l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et la FIFA afin de réformer fondamentalement cette dernière.

"Il s'agirait notamment d'introduire des procédures démocratiques et transparentes pour l'attribution des Coupes du monde de football et d'appliquer strictement les critères relatifs aux droits humains et à la durabilité pour les pays hôtes."

Enfin, le Parlement réclame également une indemnisation financière pour "toutes les victimes" des préparatifs de cette Coupe du monde.