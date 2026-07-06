Le Paris Saint-Germain inflige un coup dur au FC Barcelone

La lutte entre les cadors européens pour attirer les jeunes talents fait rage. Cette fois, c’est au Mali que le Paris Saint-Germain est sur le point de frapper, en finalisant le recrutement d’un des plus grands espoirs du continent et en devançant le FC Barcelone, qui suivait le joueur depuis plusieurs mois. Le champion d’Europe en titre poursuit ainsi sa stratégie d’investissement dans l’avenir en recrutant les meilleurs jeunes.

Selon le site « Africa Foot », le jeune milieu de terrain Aboubakar Maïga, surnommé « le Messi malien », s’apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain après un stage concluant au sein du club français.

Le club de la capitale aurait trouvé un accord avec l’Académie africaine de football, qui a formé le joueur, afin de finaliser le transfert. Maïga doit revenir en France dans les prochains jours pour régler les dernières formalités.

Le club de la capitale a prévu un programme complet pour former le jeune joueur et faciliter son adaptation au football européen. Il suivra ce dispositif jusqu’à sa majorité, puis intégrera officiellement l’équipe première du champion d’Europe.

La capitale française ne lui est d’ailleurs pas inconnue : il a déjà évolué avec les jeunes du PSG lors d’un tournoi en marge de son stage d’intégration, inscrivant même un but qui a retenu l’attention des responsables du club.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football malien, Maïga a peaufiné sa technique pendant plusieurs années au sein de l’Académie africaine de football de Bamako, avant de s’apprêter à franchir l’étape décisive de sa jeune carrière.

Si son nom était également suivi de près par le FC Barcelone, selon les informations précédemment dévoilées par « Africa Foot », le Paris Saint-Germain a finalement pris l’avantage et devrait officialiser l’arrivée de ce jeune talent prometteur.

Aboubakar Maïga a récemment pris part à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans au Maroc et se prépare désormais à disputer la Coupe du monde de la catégorie, prévue au Qatar en décembre 2026, avec l’ambition de guider son pays vers le titre.