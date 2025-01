Le onze du Real : Le choix radical d'Ancelotti pour Mbappé

Espanyol Barcelone vs Real Madrid

Carlo Ancelotti ne veut rien laisser au hasard. Opposé à Brest ce mercredi soir au stade Roudourou, le Real Madrid cherche à décrocher une victoire capitale pour son classement. Déjà assuré de jouer les barrages en Ligue des champions, le club madrilène vise désormais une place dans le top 8 afin d’éviter un tour supplémentaire. Pour cela, le technicien italien aligne son équipe-type… avec Kylian Mbappé d’entrée, malgré les spéculations autour d’un éventuel repos pour l’attaquant français.

Un duo Mbappé-Rodrigo en attaque

Sans surprise, Mbappé sera associé à Rodrygo en pointe, dans un 4-4-2 offensif. Vinicius, suspendu, est le grand absent de ce match, tandis qu’Éder Militão et Dani Carvajal restent indisponibles en raison de blessures longue durée. Eduardo Camavinga, lui aussi touché musculairement, manque également à l’appel. En revanche, David Alaba fait son retour dans le groupe, même s’il démarre sur le banc.

Ce déplacement en Bretagne s’annonce crucial pour le Real, qui pointe derrière Brest au classement. En cas de victoire, les Madrilènes passeraient devant leur adversaire et se placeraient idéalement pour la suite de la compétition. L’objectif est aussi d’effacer le mauvais souvenir du dernier voyage en France, qui s’était soldé par une défaite face au LOSC en octobre.

Une défense remaniée, un milieu solide

Dans l’entrejeu, Ancelotti opte pour une paire Tchouaméni–Ceballos afin d’assurer l’équilibre et la maîtrise du ballon. Federico Valverde et Jude Bellingham seront chargés d’apporter de la percussion sur les ailes. Luka Modric débute, lui, sur le banc, un choix logique pour gérer ses efforts. En défense, l’inamovible Antonio Rüdiger sera épaulé par Marco Asensio, reconverti en défense centrale pour l’occasion. Lucas Vázquez et Ferland Mendy occuperont les côtés, tandis que Thibaut Courtois reste le dernier rempart.

Si le Real semble avoir misé sur un onze solide, Ancelotti conserve des options sur le banc avec Endrick, Arda Güler et Brahim Diaz, susceptibles d’entrer en jeu en seconde période. Avec une telle composition, les Madrilènes espèrent repartir de Bretagne avec les trois points et une place de choix dans la course au top 8.

La composition du Real (4-4-2) :

Courtois – Lucas Vázquez, Rüdiger, Asensio, Ferland Mendy – Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham – Rodrygo, Mbappé.