Le onze du PSG - Mbappé d’entrée face à Monaco, Neymar sur le banc

Pour l’opposition contre Monaco ce vendredi, Kylian Mbappé a été titularisé côté parisien. Neymar, lui, démarre comme remplaçant.

Thomas Tuchel a tranché. Face à Monaco ce vendredi soir, Thomas Tuchel a fait le choix de n’aligner qu’une seule de ses deux superstars offensives. Si Kylian Mbappé est présent au coup d’envoi, Neymar, lui, n’est que remplaçant.

Mbappé n’avait plus disputé le moindre match comme titulaire depuis le 31 octobre dernier et la visite des Parisiens à . Son coach a certainement jugé qu’il était prêt à tenir sa place d’entrée. Pour Neymar, la donne est différente. Après s’être remis de son souci à la cuisse, le Brésilien n’a pu effectuer qu’une seule séance d’entrainement collectif. C’est pourquoi il débute comme remplaçant.

Pour accompagner Mbappé en attaque, Tuchel a choisi de miser sur Angel Di Maria et Moise Kean. L’Italien revient pourtant, lui aussi, d’une blessure. Il tentera de confirmer son excellente adaptation à la .

Marquinhos également sur le banc

Dans les autres lignes, on notera la présence dans l’entrejeu du trio Sarabia, Danilo Pereira et Rafinha. Derrière, c’est Abdou Diallo qui accompagnera Presnel Kimpembe dans l’axe central. Marquinhos a été ménagé suite à son retour d’Amérique du Sud. Enfin, Colin Dagba et Layvin Kurzawa occuperont les côtés.

Le onze parisien : Navas - Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Sarabia, Danilo Pereira, Rafinha - Di Maria, Mbappé, Kean.