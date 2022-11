Le onze de la France face au Danemark : Deschamps change sa défense

L'équipe de France se présentera face au Danemark avec trois changements dans sa ligne défensive ce samedi après-midi.

Trois changements sur quatre défenseurs. Quatre jours après la victoire inaugurale face à l'Australie, les Bleus se présentent avec quelques modifications dans l'équipe pour défier le Danemark.

La mission des hommes de Didier Deschamps est claire : ne pas céder une troisième fois en 2022 face à la Danish Dynamite, et valider leur billet pour les huitièmes de finale en cas de succès.

Pour cela, le sélectionneur tricolore a décidé de reconduire le système de jeu qui a fait mal aux Aussies. Mais avec quelques changements d'homme derrière, dont certains contraints puisque Lucas Hernandez a dû renoncer et sera remplacé par son frère dans le couloir gauche, cette fois dès le coup d'envoi.

Dans l'axe, Upamecano est le seul à garder sa place, désormais aux côtés de Raphaël Varane, enfin remis de ses pépins physiques. Enfin à droite, Koundé remplace un Pavard par exempt de tout reproche sur le but des Socceroos.

Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence avec Lloris dans les buts, Tchouaméni et Rabiot épaulés par un Griezmann très libre au milieu et le trio offensif. Kylian Mbappé animera le couloir gauche, Ousmane Dembélé le droit et Olivier Giroud tentera de battre définitivement le record de buts en sélections de Thierry Henry.

Le XI des Bleus face au Danemark : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.