Le nouvel hymne de la Ligue des champions fait scandale

Les fans de football ont exprimé leur mécontentement, accusant l'UEFA de « ruiner le football » après la sortie du nouvel hymne de la C1..

La Ligue des champions de cette année marque un changement important dans la structure du tournoi, l'UEFA mettant en œuvre l'un des changements les plus substantiels de son histoire. La compétition s'éloigne du format traditionnel de la phase de groupes qui a été un élément essentiel depuis la création du tournoi en 1992-93. Le tournoi suivra désormais une nouvelle phase de championnat avec plus de matches que l'ancienne phase de groupes.

Toutefois, ce n'est pas le changement de format qui a mis les fans en colère. La décision de l'UEFA de modifier l'hymne emblématique de la Ligue des champions a suscité de nombreuses critiques. L'hymne original, connu sous le nom de « Champions League », est basé sur « Zadok the Priest » de George Frideric Handel et fait partie intégrante de l'identité de la compétition depuis des décennies.

Dans la nouvelle introduction télévisée, l'UEFA a introduit une version remaniée de l'hymne, mettant en vedette certaines des plus grandes stars de la compétition comme Erling Haaland, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. L'hymne remanié a été accueilli avec une grande désapprobation, de nombreux fans exprimant leur déception et leur frustration en ligne.