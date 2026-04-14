Le nom d’Ajax resurgit : « Il s’en va là-bas, puis direction l’Atlético de Madrid. »

Etienne Vaessen porte Stije Resink en haute estime. Le gardien du FC Groningen anticipe que son coéquipier de 22 ans rejoindra d’abord l’Ajax avant d’atteindre le plus haut niveau européen.

« Dans cinq ans, Stije jouera forcément dans un grand club », assure Vaessen dans le podcast Matchday de Supergaande. « Je le vois d’abord rejoindre l’Ajax, puis poursuivre une belle carrière. J’en suis presque certain. »

S’il devait partir à l’étranger, Vaessen lui recommande l’Espagne, et plus précisément l’Atlético de Madrid, avec un large sourire.

Courtisé par l’Ajax lors du mercato hivernal, le Néerlandais n’a finalement pas quitté le FC Groningen. Actuellement en phase de rééducation après une rupture des ligaments croisés, il pourrait toutefois changer d’air l’été prochain.

Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2027/28, le joueur est actuellement estimé à sept millions d’euros par Transfermarkt.

Interrogé à son tour sur l’avenir de Vaessen, Resink anticipe : « Il jouera encore huit ans environ, même s’il doit mieux prendre soin de son corps.

« Mais dans cinq ans, il jouera à l’étranger », anticipe le milieu de terrain de Groningen en regardant dans sa boule de cristal. « Je le vois bien partir au Mexique ou en Arabie saoudite. Il va se faire un paquet de fric, c’est ce qu’il veut », ajoute Resink avec une pointe d’ironie à l’égard de son coéquipier.