Le NEC et le RB Salzbourg sont parvenus à un accord de principe pour le prêt de Clement Bischoff, selon Mounir Boualin. Le club de Nimègue s'adjoint ainsi un nouveau renfort.

Le Danois effectuera des examens médicaux la semaine prochaine ; en l’absence de contre-indication, il sera officiellement prêté pour une saison par le club autrichien.

Les Néerlandais, qui cherchent à renforcer leur ligne d’attaque après le départ de Basar Önal à Lille pour douze millions d’euros (hors bonus), devraient ainsi accueillir l’attaquant danois sous peu.

L’attaquant de vingt ans, arrivé en 2025 en provenance du Brøndby IF contre deux millions d’euros, avait été recruté par Salzbourg.

En Bundesliga autrichienne, il n’a totalisé que 485 minutes de jeu en quinze matches cette saison, pour un but marqué et trois passes décisives.

Auparavant, le club avait déjà recruté Adam Tahaui (Vitesse) et Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard) pour renforcer son attaque. Bischoff vient donc s’ajouter à ces renforts, toujours sous forme de prêt.

Par ailleurs, le club de Nimègue est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Dusan Tadic, libre de tout contrat. Selon Voetbalzone, l’arrivée de l’attaquant serbe est imminente.