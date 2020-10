Le Napoli interdit de voyager après deux cas positifs au Covid-19

Après la présence de deux cas positifs dans son effectif, le Napoli s'est vu interdire l'autorisation de voyager vers Turin pour affronter la Juventus

Le cauchemar des coronavirus continue de faire peur à la . Après le et ses 17 cas positifs au Covid-19, c'est le choc entre la Turin et le Napoli qui est actuellement en suspens et pourrait bien être reporté. Face aux deux cas positifs dans l'effectif napolitain (Zielinski et Elmas), le groupe de Gattuso est actuellement bloqué à l'aéroport et pourrait ne pas prendre la direction de Turin.

L'ASL aurait en effet interdit à de partir pour la capitale piémontaise suite aux deux positifs détectés ces dernières heures. En effet, le risque de contagion selon les professionnels de santé locaux est trop élevé, ce qui ne donne donc pas l'autorisation à l'équipe de quitter la ville.