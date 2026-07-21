Le milieu de terrain Leandro Paredes, au cœur de l’actualité, s’est exprimé sur son compte Instagram

Les réactions des joueurs argentins après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne commencent à affluer. Parmi elles, celle de Leandro Paredes, l’un des joueurs les plus commentés depuis dimanche.

Sur Instagram, le milieu de terrain a publié plusieurs clichés de lui, seul ou avec ses coéquipiers, pris pendant et juste après la Coupe du monde. « Merci, l’Argentine. Je t’aime. Aujourd’hui et pour toujours », débute-t-il dans sa légende.

« J’écris ces lignes aujourd’hui avec une immense douleur dans l’âme, car je n’ai pas pu offrir à notre pays la joie qu’il mérite tant. Mais aussi avec un cœur rempli de fierté, car nous avons tout donné et avons une nouvelle fois hissé notre drapeau au plus haut niveau. »

« Merci à tous ceux qui ont fait partie de cette sélection. À ce groupe de joueurs, qui ont tout donné pour ce maillot et se sont battus jusqu’à la toute dernière seconde de chaque match. Ce fut un honneur de faire partie de la meilleure sélection argentine de tous les temps ! »

Dimanche soir, l’Argentin s’est retrouvé au cœur d’une polémique après un incident survenu juste après le coup de sifflet final. Il s’est disputé avec Éric García, avant de donner un coup de pied au défenseur espagnol alors que celui-ci tombait au sol.

Gavi s’est également mêlé à l’altercation. De nouvelles images montrent qu’il a asséné un coup violent au milieu de terrain argentin, qui a alors complètement perdu son sang-froid et a poussé Gavi au sol.

La FIFA a depuis confirmé que Paredes n’a pas été sanctionné d’un carton rouge pour son attitude, mais elle a ouvert une enquête sur ces incidents ayant émaillé la fin de match.