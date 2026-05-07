Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid risque de manquer la Coupe du monde

La participation de Johnny Cardoso à la Coupe du monde cet été est très incertaine. Le milieu de terrain américain de l'Atlético de Madrid s'est gravement blessé jeudi lors d'une séance d'entraînement.

Selon le communiqué officiel du club, le Brésilien n’a pas pu terminer la séance et souffre d’une « grave entorse de la cheville droite », diagnostiquée par le staff médical.

« Cardoso suivra une physiothérapie et un programme de rééducation en salle, et le calendrier de son retour dépendra de l’évolution de sa blessure », précise le club.

Selon MARCA, le joueur était très affecté après la blessure. Son retour à la compétition dépendra de l’évolution de sa rééducation, et il ne portera plus le maillot colchonero d’ici la fin de la saison.

Sur les réseaux sociaux, le club lui adresse un message d’encouragement : « Nous te souhaitons un prompt rétablissement, Johnny. Tu reviendras plus fort ! »

Le milieu de terrain, qui compte 23 sélections, faisait partie du groupe convoqué par Mauricio Pochettino lors de la dernière trêve internationale et, s’il est en forme, il est considéré comme un choix sûr pour la Coupe du monde.

Le milieu de terrain de 24 ans, originaire du New Jersey, avait rejoint l’Atlético l’été dernier en provenance du Real Betis pour un montant d’environ 24 millions d’euros. Il totalise pour l’instant trente apparitions sous le maillot colchonero.