Le Milan AC fait le forcing pour Giroud

Le Milan AC continue les discussions avec Chelsea pour une arrivée de Giroud et a également fait part de son intérêt pour Bakayoko.

L'AC Milan fait pression pour finaliser le transfert d'Olivier Giroud alors qu'il poursuit les pourparlers avec Chelsea au sujet d'un accord pour l’attaquant, en instance de départ.

Le joueur de 34 ans a vu les Blues déclencher une option qui a prolongé son contrat d'un an, mettant fin aux espoirs du Milan de le signer gratuitement durant l’été.

Cependant, malgré des intérêts d'autres clubs, Giroud a continué à faire pression pour ce transfert, au point de continuer à discuter avec le club milanais au cours des deux derniers mois.

Depuis sa sortie de l'Euro 2020 après la défaite surprise de la France en huitièmes de finale contre la Suisse, Giroud a pu se concentrer sur son avenir et a réitéré son désir de quitter l'ouest de Londres.

L'ancien attaquant d'Arsenal s'est de plus en plus retrouvé à jouer un rôle partiel sous Thomas Tuchel la saison dernière et n'a pas commencé un match pour son club après le 21 mars.

Le Français ne semble d’ailleurs pas faire partie des plans londoniens qui visent un nouvel attaquant durant l’été, avec comme cibles Erling Haaland et le voisin de Tottenham, Harry Kane.

Giroud n’est d’ailleurs pas le seul joueur de Chelsea à plaire au Milan AC. Tiemoue Bakayoko figure également en haut de la liste des priorités milanaises et lui aussi espère quitter Stamford Bridge.

Comme Giroud, le milieu de 26 ans a suscité l'intérêt de certains clubs, notamment de la part de l’OGC Nice, mais espère rejoindre Milan cet été.

L'accord de Bakayoko avec les Bleus expire l'été prochain et Milan espère signer le Français au prix le moins cher possible, et potentiellement un accord de prêt avec option d'achat obligatoire.

Andy Bara, l'agent de l’ancien Monégasque, a évoqué la possibilité de retourner en Italie avec Milan après un prêt à Naples.

"Milan recherche un joueur avec ses caractéristiques et il est probable qu'il puisse faire une proposition, a-t-il déclaré, cité par Calcio Mercato. Pour le moment, Tiemoue est un joueur de Chelsea, mais il est possible qu’il change de maillot et retrouver une équipe italienne."

"Milan est une grande équipe et si l'occasion se présente, nous ferons tout notre possible pour l'amener chez les Rossoneri. [Paolo] Maldini et [Frederic] Massara le connaissent, ils savent ce qu'il peut donner."

Milan a eu un certain succès en travaillant avec Chelsea dans le passé et a récemment obtenu Fikayo Tomori pour 34 millions d’euros après avoir exercé une option d'achat dans le prêt initial.

De plus, le club de Serie A a manifesté son intérêt pour la signature de Hakim Ziyech cet été, mais un accord semble très improbable, l'équipe de Stefano Pioli ne pouvant apparemment pas se permettre financièrement l'international marocain.