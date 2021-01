Le MHSC dit non à une grosse offre pour Laborde

Gaëtan Laborde a effectué un début de saison très convaincant, ce qui lui vaut l'intérêt d"un club anglais.

Selon les médias anglais (Guardian et le London Evening Standard), le club aurait formulé une offre de prêt de six mois avec obligation d'achat pour l'attaquant du MHSC.

Cette proposition a été refusée, car le club héraultait compterait laisser partir le joueur uniquement en cas de proposition de l'ordre d'au moins 18 M€.

Si jamais il était vendu à ces hauteurs, il deviendrait le plus gros transfert de l'histoire du MHSC devant Nordi Mukiele, parti à Leipzig contre 16 M€. Dans cette optique, , qui l'avait vendu contre 4,5 M€, récupérerait 20% de la plus-value.

Plus d'équipes

Au micro de la chaîne Téléfoot lundi soir, l'homme fort du club montpelliérain a évoqué un intérêt anglais, mais pas de manièe concrète. "Aucune offre. Il n'y a pas eu d'offre sur la table. Il y a eu un appel de l'agent de Gaëtan qui m'a parlé d'un intérêt de , mais je n'ai pas eu d'offre", a ainsi expliqué Laurent Nicollin.

Le natif de Mont-de-Marsan (Nouvelle-Aquitaine) est également courtisé par Marseille cet hiver, mais Nicollin a fermé la porte très rapidement aux ambitions du club phocéen de s'offrir Laborde. L'OM s'est d'ailleurs consolé en jetant son dévolu sur Arkadisuz Milik.

L'article continue ci-dessous

« Personne n'a de bon de sortie et je n'ai pas de proposition. Quand j'aurai une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent », avait-il tonné.

Le pésident héraultais a aussi été sindé sur les propos d'Andy Delort, qui a évoqué son souhait de mener vers l'Europe et donc de rester au MHSC cet hiver.

"C'est quelqu'un d'attachant, qui donne beaucoup. Quand tu as des joueurs comme ça, tu as envie de donner beaucoup aussi. Tant que je serais président j'aurais besoin de ça, d'avoir envie de donner à mes joueurs et qu'ils me donnent quelque chose. Sinon autant rester chez moi le week-end, avec ma femme mon chien et mes gosses et ne pas aller voir les matchs. Andy est à lui tout seul l'état d'esprit de la Paillade et je suis content qu'il soit dans l'esprit de rester. Si demain il devait partir, ce serait une très, très grosse perte pour le club parce que c'est un leader, il a un mental de gagnant et c'est lui qui parfois booste les joueurs pour aller plus haut", a-t-til louangé.