Arrivé en 2021 pour devenir le Gignac 2.0, Florian Thauvin est maintenant poussé vers la sortie par les Tigres. Il devrait même quitter le Mexique.

Dans les prochains jours, les Tigres de Monterrey vont signer l'attaquant argentin Nico Ibáñez pour renforcer leur secteur offensif. Problème : le club mexicain a déjà atteint le quota de joueurs étrangers autorisés par la Fédération mexicaine de football. Selon TV Azteca, c'est le Français Florian Thauvin, arrivé en 2021 depuis l'OM, qui devrait en faire les frais. L'ancien Bleu devrait même quitter le Mexique. Un retour en Europe est évoqué.

Un « flop » dont le Mexique ne veut plus

Depuis plusieurs semaines, les journaux mexicains font état d'un départ possible de Florian Thauvin, qui n'a jamais réussi à s'imposer chez les Tigres. Malgré 8 buts et 5 assists en 38 matchs, il ne donne pas satisfaction à son entraîneur ni à ses supporters. Plutôt apprécié par son coach Miguel Herrera à son arrivée, l'ancien Bleu a vu celui qui l'a fait venir au club être remercié. Acheté pour être un Gignac 2.0, Thauvin est tombé au rang de remplaçant régulier. Ce qui ne plaît pas aux dirigeants qui lui ont offert le plus gros salaire du club.

Son contrat chez les Félins court jusqu'en 2026 mais le nouveau coach Diego Cocca a déjà déclaré qu'il ne compte pas sur lui. Lors des deux premiers matchs de la saison, les Tigres se sont imposés sans que l'ailier français ne joue la moindre minute. Poussé vers la sortie, l'ancien marseillais ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si il apprécie la vie au Mexique, il ne devrait pas rester sur place puisqu'aucun club du championnat n'a manifesté d'intérêt pour lui. L'occasion pour un club français de tenter de rapatrier celui qui a fait les beaux jours de la Ligue 1?