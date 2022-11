Le Mexique et la Pologne se neutralisent, Lewandowski peut s’en vouloir

Ce mardi, le Mexique et la Pologne se sont séparés sur un score nul et vierge après une rencontre globalement dominée par les Mexicains.

Après la pluie de buts de la journée de lundi, ce mardi a été plus calme en termes de buts marqués, en attendant le match entre la France et l’Australie. Après la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine (2-1), le nul (0-0) entre le Danemark et la Tunisie, le Mexique et la Pologne se sont également séparés sur un score nul et vierge.

Lewandowski s’est complètement manqué

Pourtant, ce match était plutôt ouvert, bien que l’intensité était sans doute un peu moindre que lors des matches précédents. Pendant longtemps, ce sont les Mexicains qui ont dominé les débats, s’appuyant sur les fulgurances de Lozano et Vega sur les côtés pour apporter du danger, sans concrétiser pour autant. Et c’est presque contre le cours du jeu que la Pologne a obtenu un penalty un peu avant l’heure de jeu. L’occasion rêvée pour Robert Lewandowksi de d’inscrire le premier but de sa carrière en Coupe du Monde.

Mais face à lui se trouvait Guillermo Ochoa, le portier mexicain qui a pour habitude de briller en Coupe du Monde. Encore une fois, l’ancien joueur d’Ajaccio s’est illustré, repoussant la tentative de l’attaquant barcelonais.

L'Arabie Saoudite en tête !

Malgré cette opportunité, les Polonais n’arrivent pas à reprendre le dessus dans le jeu et continuent de subir les assauts des joueurs de Tata Martino, qui manquent encore et toujours de justesse dans la zone de vérité. Les deux équipes se quittent dos-à-dos, sans but inscrit, et laissent donc la première place du Groupe C à la surprenante équipe d’Arabie Saoudite.