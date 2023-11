Le message fort de Loïs Openda aux supporters du RC Lens

Quelques mois après son départ du RC Lens, Loïs Openda s'est adressé aux supporters lensois.

Un an seulement après son arrivée au RC Lens, Loïs Openda a quitté la France et a déposé ses valises au RV Leipzig en Allemagne. Un départ brusque que regrettent les supporters lensois qui avaient été séduits par la très bonne saison du Belge. Dans un entretien accordé à RMC Sport dimanche, Loïs Openda s'est souvenu de ses anciens supporters.

Loïs Openda n'a pas oublié Lens

Le RC Lens n'est pas dans une meilleure posture en Ligue 1 cette saison. Contrairement à la Ligue des Champions où les Sang et Or font un parcours honorable (une défaite en quatre journées), les hommes de Franck Haise n'ont pas fait un bon début de saison en championnat. Ayant contribué à la qualification des Lensois en C1 la saison dernière, Loïs Openda, aujourd'hui au RB Leipzig, ne manque pas de suivre son ancien club. « Je suis toujours le RC Lens. J’ai toujours la petite cloche allumée pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder leurs matchs. On ne joue pas trop à la même heure, donc je regarde beaucoup leurs matchs. Je leur apporte beaucoup de soutien et de force pour aller le plus loin en Ligue des champions et revenir le plus haut en championnat. Ils n’ont pas eu un début de saison très facile, c’est le football. Ils sont bien remontés. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses », déclare-t-il.

Le message de Loïs Openda aux supporters lensois

Le départ de Loïs Openda du RC Lens n'a pas été du goût des supporters. Ces derniers auraient souhaité le voir faire une saison de plus sous le maillot Lensois. Conscient du vide créé par son départ dans le cœur des fans, Loïs Openda leur clame son amour. « Je vois sur les réseaux sociaux que je manque aux supporters. Je sais qu’ils ne voulaient pas que je parte. Je suis parti après une saison. C’est vrai que des supporters voulaient que je reste. Mais bon, c’est le football. C’est une étape que je devais prendre. Ce n’est pas pour ça que je ne garde plus d’amour pour les supporters. Je suis toujours en contact avec des joueurs. J’ai passé une année que je n’oublierais pas, ça restera toujours avec moi », ajoute le Belge.