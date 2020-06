Le message fort de Basile Boli à Mourad Boudjellal

L’ancienne légende marseillaise, Basile Boli, a égratigné Mourad Bouedjellal à travers une interpellation sur les réseaux sociaux.

Décidément, Mourad Boudjellal n’a pas beaucoup de soutiens pour le son projet qu'il a de s’installer à la tête de l’OM, en débarquant sur les bords de la Canebière dans le sillage d’un groupe de richissimes investisseurs venus du Golfe. L’ancien président du RC Toulon a été même invité par un ancien olympien à réétudier l’histoire du club et respecter un peu plus ceux qui l’ont écrite.

Cet ancien c'est Basile Boli. Sur les réseaux sociaux, il a tancé la personnalité forte du rugby français et qui a pour ambition d’émigrer vers le foot. L’ancien défenseur n’a pas aimé les propos tenus par l’homme d’affaires varois dans la presse et dans lesquels il dévalorisait le passé des Phocéens et c'est pourquoi il a réagi fermement.

Boli exige du respect

Sur Twitter, le héros de Munich 1993 a écrit ce dimanche : « Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Jean-Pierre Pain, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. »

Un premier message suivi immédiatement par un second, et dans lequel il a manié l’ironie et l’offensive : « Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club. Basile Boli ». La réponse de Boudjellal, connu pour son sens de la répartie, est déjà très attendue.