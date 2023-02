Le message de réconfort d'Achraf Hakimi à Dani Alves

Interviewé par Prime Video pour sa chaîne YouTube, Achraf Hakimi a tenu des propos positifs envers Dani Alves, un petit réconfort pour l'ex du Barça.

Ce vendredi, Prime Video a publié une courte vidéo sur sa chaîne YouTube où Achraf Hakimi était invité par Smaïl Bouabdellah à répondre à 7 questions. Décontracté, le latéral marocain a été questionné sur les hommes qui avaient le plus compté dans sa carrière, les rêves qui lui restent à réaliser ainsi que sur le meilleur conseil pour un jeune joueur notamment. Et, au détour d'une question, le défenseur parisien a rendu hommage à Dani Alves.

Dani Alves et Marcelo comme meilleurs latéraux

Considéré comme l'un des meilleurs latéraux du moment, Achraf Hakimi a été interrogé sur le meilleur joueur à son poste dans l'histoire du football. « Tout le monde parle de Cafú mais moi je ne l'ai pas beaucoup vu jouer donc je ne saurais pas vraiment le considérer, précise-t-il d'entrée. Pour moi, il y a deux latéraux que j'ai beaucoup vu et qui sont les plus forts de l'histoire : ce sont les deux Brésiliens Dani Alves et Marcelo. »

Selon le latéral marocains, deux éléments expliquent facilement son choix : « Il y a aussi Roberto Carlos mais Alves et Marcelo c'est vraiment ma génération, ils m'ont fait rêver. Ce sont des latéraux que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont des caractéristiques un peu similaires aux miennes. Des latéraux qui aiment attaquer, qui profitent des espaces et qui prennent du plaisir à jouer au foot. »